نهاية سعيدة ومبهجة في الحلقة الأخيرة من مسلسل "أب ولكن"

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "أب ولكن" نهاية مليئة بالمشاعر واللحظات المؤثرة، حيث أسدل الستار على أحداث العمل بقدر كبير من الهدوء بعد سلسلة طويلة من الصراعات والخلافات بين أبطاله، لتأتي النهاية حاملة رسائل إيجابية حول التسامح ولمّ الشمل وبداية صفحة جديدة.



وجاءت قضية استضافة الطفلة نور في صدارة الأحداث، بعدما طلب القاضي الاستماع إليها للوقوف على رغبتها الحقيقية، لتفاجئ الجميع بتعبيرها الصادق عن رغبتها في قضاء وقت مع والدها أدهم، وهو ما شكّل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية.



وبناءً على هذا الاعتراف، أصدر القاضي حكمه بمنح أدهم حق استضافة ابنته مرتين أسبوعياً ، في قرار أدخل السعادة إلى قلبه وقلب أسرته، بينما شكّل صدمة لنبيلة ووالدتها، اللتين كانتا ترفضان هذا الأمر بشدة خلال الفترة الماضية.



وفي سياق متصل، سعى أدهم إلى تصحيح أخطائه، حيث واجه نبيلة مؤكدًا ندمه على ما حدث، وتعهد بعدم إيذائها مجددًا، كما حرص على الحفاظ على كرامتها، ومنحها شقة الزوجية، في خطوة عكست تطورًا واضحًا في شخصيته. ولم يكتفِ بذلك، بل أعاد إليها الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، في محاولة لفتح صفحة جديدة بينهما.



ومع تطور الأحداث، أبدت نبيلة مرونة تجاه الموقف، ووافقت على أن تقضي نور وقتًا مع والدها بشكل ودي، بعيدًا عن قيود المحكمة، كما حرصت أسرة أدهم على دعمها واحتوائها، مؤكدين أنها ما زالت جزءًا من العائلة.



وعاشت الطفلة نور لحظات إنسانية مؤثرة مع والدها، امتزجت فيها مشاعر الفرح بالدموع، ما ساهم في تحسين حالتها النفسية بشكل كبير.



على جانب آخر، قدمت الأحداث دعمًا إنسانيًا واضحًا من خلال وقوف أمينة إلى جانب محمود بعد وفاة والده، إلى جانب تحسن العلاقة بين درويش وشقيقه بعد فترة من التوتر، بفضل تدخل أدهم الذي سعى إلى الإصلاح بينهما.



واختتمت الحلقات بزواج أدهم من مريم، في نهاية سعيدة أضافت طابعًا من التفاؤل على الأحداث، لتؤكد أن العمل انتهى برسالة إيجابية عن أهمية التسامح وبداية حياة جديدة قائمة على التفاهم والاحترام.



وضم مسلسل "أب ولكن" نخبة من النجوم، محمد فراج ، هاجر أحمد ، هايدي عبد الخالق ، سامي مغاوري ، فاتن سعيد ، عفاف رشاد ، بسمة داود ، ركين سعد و عدد كبير من النجوم.