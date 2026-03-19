نجم رمضان..دينا أبوالسعود تشيد بـ دور حمزة العلي في حكاية نرجس

أشادت الإعلامية دينا أبو السعود بأداء الفنان حمزة العلي في دوره بمسلسل حكاية نرجس الذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، مؤكدة على امتلاكه لموهبة فنية كبيرة.

وكتبت دينا ابو السعود عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "هو مش بيمثل..هو بيخلينا ننسى انه بيمثل أصلا، حمزه العيلي، نجم رمضان ٢٠٢٦

حكايه نرجس".

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.