حالة من الإبداع.. مروة صبري تشيد بمسلسل حكاية نرجس

أشادت الإعلامية مروة صبري بمسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبد الغفور.

وكتبت صبري عبر حسابها الشخصي فيس بوك : “شايفة حالة من الإبداع و الروعة و الفن الحقيقى ف مسلسل حكاية نرجس، اهو ده المسلسل الوحيد (وانا اعنى الكلمة) الوحيييييييد اللى احترمنا و احترم عقولنا و طبطب علينا و عوضنا ف رمضان.

وتابعت: " بجد، أنا واقعة في غرام المسلسل ده في كل مشهد و كل كلمة و كل حرف بيتقال فيه ممثلين بتمثل بجد و حاسين بالجمهور اللى هيتفرج عليهم مبيمثلوش بالطريقة الجديدة اللى تعلى الضغط أو تجيبلك السكر وأنت بتتفرج، تمثيل أعظم من العظمة بداية من النجمة الشاطرة اللى مركزة في التمثيل ريهام عبد الغفور، والممتع و المبدع حمزة العيلى و الخطيييرة سماح أنور، و الشاطر أوى تامر نبيل، وأحمد عزمى ودنيا ماهر، وبسنت ابو باشا وإلهام وجدى، و طبعا فى مخرج مبدع و موهوب و مركز ف كل التفاصيل عشان يطلع المسلسل بالشكل ده المخرج سامح علاء، و الكاتب و السيناريست عمار صبرى، برافوووووو



واختتمت :" مسلسل حكايه نرجس، أول مرة في حياتى اكتب بوست كبير كده بس بصراحة تستاهلوا”.