قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي
وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
عاجل | إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري عن حكاية نرجس: ريا وسكينة 2026

راندا البحيري
راندا البحيري
ميرنا محمود

علقت الفنانة راندا البحيري ، علي نجاح مسلسل “حكاية نرجس” بطولة النجمه ريهام عبد الغفور الذي يعرض في دراما رمضان.

ونشرت راندا البحيري، صورة لريهام عبد الغفور و شقيقتها من كواليس حكاية نرجس عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت: ريا وسكينة 2026.

على الجانب الآخر، أذيعت الحلقة 13 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ، والتى شهدت عددا من الأحداث، ومنها الحكم على نرجس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.


فيما تم الحكم على زوجها عوني بالسجن 3 سنوات، وبراءة شقيقتها بسنت أبو باشا، وتسليم الطفل يوسف إلى أسرته.

كما قام عوني بتطليق نرجس أثناء المحاكمة، وذلك بعد أن اكتشف أنها خدعته.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.

راندا البحيري حكاية نرجس ريهام عبد الغفور مسلسل حكايه نرجس

