راندا البحيري لصناع عمل حكاية نرجس: تستاهلوا النجاح الكبير

أشادت الفنانة راندا البحيري ، بتألق الفنانة ريهام عبد الغفور، في مسلسل “حكاية نرجس” الذي يعرض في دراما رمضان.

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:الف الف مبروك النجاح الكبير الي تستاهلوه حقيقي.

على الجانب الآخر أذيعت الحلقة 13 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ، والتى شهدت عددا من الأحداث، ومنها الحكم على نرجس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.



فيما تم الحكم على زوجها عوني بالسجن 3 سنوات، وبراءة شقيقتها بسنت أبو باشا، وتسليم الطفل يوسف إلى أسرته.

كما قام عوني بتطليق نرجس أثناء المحاكمة، وذلك بعد أن اكتشف أنها خدعته.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.