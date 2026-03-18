نجوميتها مجتش صدفة .. «فيدرا» تشيد بتألق ريهام عبدالغفور في مسلسل «حكاية نرجس»

أشادت الفنانة فيدرا، بموهبة الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد تألقها في مسلسل “حكاية نرجس” الذي يعرض في دراما رمضان.

وكتبت فيدرا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بصراحة، نعمة كبيرة جدًا وإحساس حقيقى بالامتنان إن واحدة زى ريهام عبد الغفور تبقى نجمة. نجوميتها ما جاتش صدفة ولا من فراغ، دى جاية من سنين شغل وتعب ومحاولات وإصرار. هى بقت نجمة لأنها ممثلة شاطرة جدًا بجد، مش لأى سبب تاني”.

أضافت: “اللى ورا نجوميتها أسباب قوية ومتماسكة ومبنية على أساس حقيقى، مش على حاجة مزيفة، ولا مجاملة، ولا علاقات، ولا شغل PR. بالعكس، دى مبنية على موهبة صافية وشغل بجد”.

واختتمت: “موهبتها كبرت معاها واحدة واحدة، ونجوميتها كانت نتيجة طبيعية للتطور ده. شغل نظيف، صادق، وتعب حقيقى هو اللى وصلها لكده”.