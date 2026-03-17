أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

كشف الفنان أحمد العوضي عن جانب إنساني في حياته العاطفية، مؤكدًا أن فكرة ارتباط الحب الحقيقي بتجربة واحدة فقط غير واقعية، موضحًا أن الإنسان قد يمر بأكثر من علاقة صادقة خلال مراحل مختلفة من عمره.

وخلال ظهوره في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، أوضح العوضي أن تنوع المراحل الحياتية والتجارب التي يمر بها الإنسان يجعل من الطبيعي أن يعيش مشاعر حب متجددة، مشيرًا إلى أنه خاض ثلاث تجارب حب حقيقية، اختلفت تفاصيلها وظروفها من مرحلة لأخرى.

وأشار إلى أنه لم يختبر شعور انكسار القلب من قبل، كما لم يكن سببًا في جرح مشاعر أي شخص، لافتًا إلى حرصه على إنهاء أي علاقة بشكل ناضج ومحترم، مع الحفاظ على قدر من الود والعلاقة الطيبة مع الطرف الآخر، وهو ما يعتبره انعكاسًا لطريقة تفكيره في العلاقات الإنسانية.

وعلى جانب آخر، عبّر العوضي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها حول قصة الحب التي تجمع بين «علي» و«روح» في مسلسله «علي كلاي»، المعروض ضمن موسم دراما رمضان، مشيدًا بأداء الفنانة يارا السكري، مؤكدًا أنها قدمت الشخصية باجتهاد واضح انعكس في إشادات الجمهور والنقاد.

ويضم مسلسل «علي كلاي» نخبة من النجوم، من بينهم درة، انتصار، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، رحمة محسن، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.