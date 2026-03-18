ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة لوالدها الراحل وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشرت ريهام عبد الغفور صورة برفقة والدها الراحل و علقت كاتبة:يارب تكون مبسوط و فرحان يا حبيبتي نسألكم الفاتحه و الدعاء .

علي الجانب الآخر أذيعت الحلقة 13 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ، والتى شهدت عددا من الأحداث، ومنها الحكم على نرجس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.



فيما تم الحكم على زوجها عوني بالسجن 3 سنوات، وبراءة شقيقتها بسنت أبو باشا، وتسليم الطفل يوسف إلى أسرته.

كما قام عوني بتطليق نرجس أثناء المحاكمة، وذلك بعد أن اكتشف أنها خدعته.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.