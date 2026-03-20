تعرف على سبب إيقاف عرض فيلم سفاح التجمع

علي مدار الساعات الماضية تصدر فيلم"سفاح التجمع" مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد سحبه من السينمات عقب عرضه في حفلات محدودة للغاية، وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة:

البداية حين كتب مؤلف العمل محمد صلاح العزب ، عبر صفحته قائلًا : ، “ قدَّر الله وما شاء فعل، بعد الحصول على كل التراخيص والتصاريح القانونية والحكومية والأمنية لكتابة وتصوير وعرض الفيلم، ييجى قرار فجائى برفع الفيلم من السينمات بعد عرضه فى كل حفلات يوم الوقفة، وتحقيقه إيرادات مرتفعة، فى سابقة جديدة من نوعه”.

وكان قد ترددت انباء ان اتخاذ قرار بسحب الفيلم ووقف عرضه، بسبب ثبوت عدم تطابق النسخة المعروضة مع السيناريو المعتمد رقابيا، كما احتوت على مشاهد عنف مخالفة شروط الترخيص.

وحقق فيلم «سفاح التجمع» إيرادات مرتفعة خلال الحفلات المحدودة التي عُرض فيها، قبل صدور قرار سحبه من دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 564,643 جنيهًا في أول أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 3,692 تذكرة، في 43 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.






