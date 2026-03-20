سفاح التجمع يحقق إيرادات لافتة قبل قرار سحبه من دور العرض.. تعرف عليها

حقق فيلم «سفاح التجمع» إيرادات مرتفعة خلال الحفلات المحدودة التي عُرض فيها، قبل صدور قرار سحبه من دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 564,643 جنيهًا في أول أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 3,692 تذكرة، في 43 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

وشهد موسم أفلام عيد الفطر 2026 تطورًا غير متوقع، بعد صدور قرار من الرقابة على المصنفات الفنية بوقف عرض فيلم «سفاح التجمع» ورفعه من جميع دور العرض السينمائية حتى إشعار آخر، ما أثار حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

وجاء القرار بشكل مفاجئ، خاصة أن الفيلم كان يُعد من أبرز الأعمال المنافسة خلال الموسم، نظرًا لطبيعته المثيرة، وأحداثه المستوحاة من وقائع تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا للجدل.

وتلقت دور العرض إخطارًا رسميًا بوقف عرض الفيلم فورًا، دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن أسباب القرار أو موعد محتمل لعودته إلى الشاشات.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.