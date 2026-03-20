هند صبري: كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم

نشرت الفنانة هند صبرى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

هند صبري

وكتبت هند فى تغريردة لها : “كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ويعود عليكم بالفرحة دايمًا”

وشاركت هند صبري في دراما رمضان المنقضي بمسلسل مناعة من بطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز

مسلسل مناعة

دارت الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلال الشخصية التي تلعبها هند صبري، تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يُقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب؛ لحماية أسرتها، وتغوص في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.