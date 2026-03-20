بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والتساؤلات بين المشاهدين بعد تأخر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، سواء على القنوات العارضة أو المنصات الرقمية، ما أثار حالة من الترقب والفضول لمعرفة نهاية الأحداث.

وكشفت الفنانة دنيا جمعة المشاركة في العمل عن موعد عرض الحلقة الأخيرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، حيث كتبت : "سيتم إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان الساعة 8 مساءً .. كل عيد وأنتم طيبين".

وطالب عدد من الجمهور بسرعة عرض الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، ما جعل النهاية محط اهتمام ومتابعة واسعة.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

يشارك في بطولة مسلسل “وننسى اللي كان” عدد من النجوم، في مقدمتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي والفنانة شيرين رضا والفنان خالد سرحان والفنان محمد لطفي والفنان إدوارد.

بالإضافة إلى الفنانة سينتيا خليفة والفنانة منة فضالي والفنانة إنجي كيوان والفنان محمود حافظ والفنان محمود ياسين والفنان إيهاب فهمي والفنانة لينا صوفيا بن حمان والفنانة إلهام وجدي والفنان أحمد التهامي والفنان محمود السيسي. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.