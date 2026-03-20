تأخر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان يثير جدلا بين الجمهور

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والتساؤلات بين المشاهدين بعد تأخر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، سواء على القنوات العارضة أو المنصات الرقمية، ما أثار حالة من الترقب والفضول لمعرفة نهاية الأحداث.



المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، إلى جانب شيرين رضا وخالد سرحان ومنة فضالي ومحمود ياسين جونيور، بالإضافة إلى لينا صوفيا ومحمد لطفي ومحمود حافظ وإيهاب فهمي وسنتيا خليفة.



وطالب عدد كبير من الجمهور بسرعة عرض الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، ما جعل النهاية محط اهتمام ومتابعة واسعة.



ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.