عاجل
سقوط صاروخ إيراني على تل أبيب
علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟
شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر
ماذا يحدث في أول أيام عيد الفطر؟.. 5 مشاهد عجيبة بين السماء والأرض
أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع
زكاة الفطر.. ما حكم تأخير إخراجها لعذر؟.. الإفتاء تجيب
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة
الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون
النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين
النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر
32 مصابا و3 وفيات.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مول دمياط
لوليا هشام بطلة مسلسل أب ولكن: والدتي ذاكرت لي الدور.. وتعاطفت مع نور

لوليا هشام
لوليا هشام
أوركيد سامي

تألقت لوليا هشام في مسلسل أب ولكن والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2026

وفي حوار مع موقع صدى البلد، كشفت لوليا هشام كواليس مشاركتها في المسلسل.

كيف جاءت مشاركتك في العمل؟

الأستاذة ياسمين طلبت مني أعمل أوديشن، والحمد لله قدمته بشكل كويس واختارتني للدور.

ما الذي حمسك للمشاركة؟

اللي حمسني جدًا أغنية عصفورة صغيرة، وكمان الشخصية مختلفة عني خالص. أنا بحب التمثيل علشان بحب أقدم شخصيات مش شبهي.

ما أصعب مشهد قدمتيه؟
أصعب مشاهد كانت المحكمة، والساعة، ومشهد الغرق.


أقرب مشهد لقلبك؟
“أكتر مشهد بحبه هو اللي كنت فيه مع بابا ادهم (محمد فراج)، لعبنا ولونّا مع بعض، وكنت بلون على هدومه
 

كيف كان التعاون مع فريق العمل؟
“كان حلو أوي، أنا اتبسطت جدًا وبحبهم كلهم. والأستاذة ياسمين خلتني أحس إننا عيلة واحدة، وكنت مرتاحة جدًا في اللوكيشن.

هل فهمتِ القضية التي يناقشها العمل؟
“مكنتش فاهمة في الأول، لكن والدتي ذاكرت لي كل حاجة، وتعاطفت مع نور، وبقول لكل اب وام لما يزعلوا من بعض، يخّلوا الأطفال ما يحسوش لان دا يؤثر عليهم نفسياً.

كيف رأيتِ ردود فعل الجمهور على الشخصية؟
“اتبسطت جدا بجد من حب الناس، وأنا عملت الدور من قلبي وبحب شخصية نور، وعلشان كده الناس حبتها الحمد لله. وإن شاء الله كل الأعمال الجاية تعجبهم كمان.

«أب ولكن» يشارك فيه محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، والطفلة لوليا هشام.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة  تم  عرضه علي  قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

من البهجة إلى الجريمة.. أفعال في العيد قد تقودك إلى السجن

الدكتور أحمد عبدالعال

حزب كيان مصر: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتحمي الأمن القومي

الرئيس السيسي

حماة الوطن: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التنسيق العربي وتؤكد وحدة المصير

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد