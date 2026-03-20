لوليا هشام بطلة مسلسل أب ولكن: والدتي ذاكرت لي الدور.. وتعاطفت مع نور

تألقت لوليا هشام في مسلسل أب ولكن والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2026

وفي حوار مع موقع صدى البلد، كشفت لوليا هشام كواليس مشاركتها في المسلسل.

كيف جاءت مشاركتك في العمل؟

الأستاذة ياسمين طلبت مني أعمل أوديشن، والحمد لله قدمته بشكل كويس واختارتني للدور.

ما الذي حمسك للمشاركة؟

اللي حمسني جدًا أغنية عصفورة صغيرة، وكمان الشخصية مختلفة عني خالص. أنا بحب التمثيل علشان بحب أقدم شخصيات مش شبهي.

ما أصعب مشهد قدمتيه؟

أصعب مشاهد كانت المحكمة، والساعة، ومشهد الغرق.



أقرب مشهد لقلبك؟

“أكتر مشهد بحبه هو اللي كنت فيه مع بابا ادهم (محمد فراج)، لعبنا ولونّا مع بعض، وكنت بلون على هدومه



كيف كان التعاون مع فريق العمل؟

“كان حلو أوي، أنا اتبسطت جدًا وبحبهم كلهم. والأستاذة ياسمين خلتني أحس إننا عيلة واحدة، وكنت مرتاحة جدًا في اللوكيشن.

هل فهمتِ القضية التي يناقشها العمل؟

“مكنتش فاهمة في الأول، لكن والدتي ذاكرت لي كل حاجة، وتعاطفت مع نور، وبقول لكل اب وام لما يزعلوا من بعض، يخّلوا الأطفال ما يحسوش لان دا يؤثر عليهم نفسياً.

كيف رأيتِ ردود فعل الجمهور على الشخصية؟

“اتبسطت جدا بجد من حب الناس، وأنا عملت الدور من قلبي وبحب شخصية نور، وعلشان كده الناس حبتها الحمد لله. وإن شاء الله كل الأعمال الجاية تعجبهم كمان.

«أب ولكن» يشارك فيه محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، والطفلة لوليا هشام.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.