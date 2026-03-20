شريهان: أسأل الله أن يكون العيد مليئا بالخير والطمأنينة

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع الخير والبركات في هذه المناسبة السعيدة.

وكتبت شريهان فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع "إكس": “عيد فطر مبارك.. كل عام والشعب المصري العظيم، وشعوب أمتينا العربية والإسلامية بخير وإستقرار وسلام.. أسأل الله عز وجل أن يجعله عيداً مليئاً الخير، والسلام والأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة”.

وكان آخر أعمال شريهان هو العرض المسرحي "كوكو شانيل" الذي تم عرضه في عام 2021، وشاركها البطولة كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.