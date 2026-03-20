برشامة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات قوية.. تفاصيل

تمكن فيلم برشامة، من بطولة هشام ماجد، من تصدّر شباك التذاكر أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2,305,791 جنيها، في أولى أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 15,732 تذكرة، في 89 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

برشامة من بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير»