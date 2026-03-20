ماجدة خيرالله تنتقد سحب فيلم سفاح التجمع من دور الـ عرض

انتقدت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله قرار سحب فيلم «سفاح التجمع» للفنان أحمد الفيشاوى من دور العرض، رغم حصوله على الموافقة الرقابية .

سفاح التجمع

وكتبت ماجدة خيرالله عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فيلم يبدأ تصويره معناه إنه حصل على موافقه رقابيه، وعندما ينتهى التصوير يعرض مره ثانية على الرقابه للحصول على موافقة للعرض العام فكيف بعد أن يبدأ عرضه فى العيد يتم سحبه بدون إبداء أسباب؟ فيلم سفاح التجمع يتعرض لظلم بين وغير مفهوم، فى بلد صناعة السينما فيها تعود لأكثر من مائه وثلاثين عاما، عيب جدا أن يحدث ماحدث".

وتابعت :"وتتسبب فى خسائر جسيمة لشركات الانتاج، وخاصه وأن دور السينما عندنا تسمح بعرض أفلام العنف والرعب والجريمة هذه أنواع من الأفلام تعرض فى كل مكان فى الدنيا، صناعه السينما عندنا تمر بظروف معقده جعلت إنتاجنا من الأفلام يتقلص من تسعين ومائة فيلم احيانا إلى عشرين وتلاتين بالعافية".

وأضافت:" نحن بلد كبيره فلاتصغرونا عن عمد أو عن جهل، ارجو ان يعود فيلم سفاح التجمع الى دور العرض طالما انه حصل على موافقة رقابية، لاتقتلوا ماتبقى من صناعة السينما".

وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر فيلم"سفاح التجمع" مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد سحبه من السينمات عقب عرضه في حفلات محدودة للغاية، وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة:

البداية حين كتب مؤلف العمل محمد صلاح العزب ، عبر صفحته قائلًا : ، “ قدَّر الله وما شاء فعل، بعد الحصول على كل التراخيص والتصاريح القانونية والحكومية والأمنية لكتابة وتصوير وعرض الفيلم، ييجى قرار فجائى برفع الفيلم من السينمات بعد عرضه فى كل حفلات يوم الوقفة، وتحقيقه إيرادات مرتفعة، فى سابقة جديدة من نوعه”.

وكان قد ترددت انباء ان اتخاذ قرار بسحب الفيلم ووقف عرضه، بسبب ثبوت عدم تطابق النسخة المعروضة مع السيناريو المعتمد رقابيا، كما احتوت على مشاهد عنف مخالفة شروط الترخيص.

وحقق فيلم «سفاح التجمع» إيرادات مرتفعة خلال الحفلات المحدودة التي عُرض فيها، قبل صدور قرار سحبه من دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 564,643 جنيهًا في أول أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 3,692 تذكرة، في 43 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.