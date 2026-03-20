الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تعرف على القائمة النهائية لأفلام عيد الفطر المبارك

أحمد البهى

يتنافس في موسم عيد الفطر المبارك، عدد من الافلام السينمائية التي سوف تتقاسم كعكة الايرادات، في السطور التالية نرصد القائمة النهائية لافلام العيد، خاصة بعد سحب فيلم" سفاح التجمع من دار العرض السينمائي. 

برشامة:  

الفيلم من  بطولة  هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير». 


  إيجي بست: 

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

ويستند فيلم «إيجي بست» إلى أحداث حقيقية، تروي قصة مؤسسي موقع «إيجي بست»، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي. ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعًا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، حيث يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحًا هائلًا، لكنه يغيّر حياتهما بشكل جذري، ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي

الفيلم من بطولة من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية.

 فاميلي بيزنس: 

الفيلم من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.

