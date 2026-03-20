الغندور يشيد بـ حكاية نرجس وريهام عبد الغفور

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ مسلسل حكاية نرجس وأداء الفنانين ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي، الذي كان يعرض في السباق الرمضاني الحالي.

حكاية نرجس

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الي صديقتي الغالية اللي حضرت ماتش اعتزالي أنا مبهور بيكي شكرا ريهام عبد الغفور و حمزة العيلي و كل فرق عمل مسلسل حكاية نرجس".

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.