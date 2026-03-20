رعب وبكاء واعتراف بحب أوسة| لقاء الخميسي تقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة لقاء الخميسي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

فيه واحدة عاقلة تتجوز راجل اسمه أوسة

وقال رامز جلال:" فيه واحدة عاقلة تتجوز راجل اسمه أوسة.. إحنا معانا الزوجة المقهورة واللي جوزها خلاها في حوسة".

وأضاف رامز جلال عن لقاء الخميسي:"معانا بنت كانت حلوة وننوسة وكان حلمها تبقى عروسة واتجوزت حارس مرمى وكانت قايدة صوابعها العشرة شمع.. وفي الاخر طلع لئيم ووسوسة وعمل خطة و7 سنين منيمها ومتجوز عليها الموكوسة ومبقتش عارفة توري وشها للناس وفضلت قاعدة في البيت محبوسة .

وتحدث رامز جلال عن ملابس لقاء الخميسي قائلا:" لقاء الخميسي اتحولت لتمثال شمع ولابسة أسود في أسود ليه.. منك لله يا أوسة متعمليش في نفسك كده هجوزك سيد سيده".

القصة الكاملة لزواج أوسة من سيدة أخرى



ووجه رامز جلال سؤالا للقاء الخميسي، :" انتي كنتي عارفة موضوع أوسة قبل ما ينتشر بـ 5 شهور، والاخيرة" لا

وتابع رامز جلال:" الناس بتقول إنكوا عملتوا كده عشان تجمعوا فولوورز".



ووجه رامز جلال سؤالا للقاء الخميسي، :" هو فعلا أوسة كان عايز يقتل نفسه بعد ماتش 6 - 1 وحبس نفسه في الحمام"

وردت لقاء الخميسي: “دي اول مرة أسمع الكلام ده ”.

خناقة ريهام حجاج ولقاء الخميسي



ووجه رامز جلال سؤالا للقاء الخميسي، قائلا: “أنتي متخانقة مع ريهام حجاج؟”؛ فأجابت لقاء الخميسي: “مش بتخانق مع حد.. هي اللي عندها مشاكل معايا”.

بكاء وانهيار على الهواء



ودخلت لقاء الخميسي في نوبة بكاء وانهيار على الهواء عقب اكتشاف مقلب رامز جلال.

ووجه رامز جلال حديثه للقاء الخميسي قائلا:" طول السبع سنين مفيش رسالة وقعت في ايدك عبيطة رسمي كده.. طب مفكرتيش مرة تتطلقي من".

بحب اوسة ومش هتطلق

وقالت لقاء الخميسي:" انا بحبه وسامحته ومش بفكر أتطلق منه".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .