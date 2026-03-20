حلوة وننوسة.. رامز جلال عن لقاء الخميسي: جوزها نيمها 7 سنين واتجوز عليها

وقعت الفنانة لقاء الخميسي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

وقال رامز جلال عن لقاء الخميسي:"معانا بنت كانت حلوة وننوسة وكان حلمها تبقى عروسة واتجوزت حارس مرمى وكانت قايدة صوابعها العشرة شمع.. وفي الاخر طلع لئيم ووسوسة وعمل خطة و7 سنين منيمها ومتجوز عليها الموكوسة ومبقتش عارفة توري وشها للناس وفضلت قاعدة في البيت محبوسة .

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .