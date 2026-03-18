رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش

وجه الفنان رامز جلال خلال حلقة برنامجه «رامز ليفل الوحش» رسالة صريحة إلى نجمات الخليج، محذرًا من الغرور والتفرّد على المنتجين، ومشيرًا إلى أن هناك نجمات جدد يدخلن الساحة بقوة.

وقال رامز جلال: "النجمة اللي جاية النهاردة بنت شكلها عادي، لكنها بتحرق ومش واخداها على الهادي.. مسلسلات وأفلام وبودكاست.. وحاشرة نفسها في أي كاست"، في تعليق يظهر حرصه على تسليط الضوء على المنافسة المحتدمة في الوسط الفني.

وجاءت هذه التصريحات خلال الحلقة التي استضافت الفنانة السعودية خيرية أبو لبن، ضمن الموسم الحالي من البرنامج الذي يُعد من أبرز البرامج الترفيهية في رمضان، ويشتهر بمقلباته المفاجئة التي يضع فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام في مواقف كوميدية وتشويقية.

ويضم الموسم الحالي قائمة من النجوم الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ويواصل برنامج «رامز ليفل الوحش» تصدر المشهد الرمضاني، بفضل مزيج الإثارة والكوميديا والمواقف المفاجئة التي تضع النجوم في مواقف غير متوقعة، مما يجذب ملايين المشاهدين في كل حلقة.

