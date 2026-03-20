مين أحسن حارس مرمى في تاريخ مصر؟.. لقاء الخميسي ترد على سؤال رامز جلال

وقعت الفنانة لقاء الخميسي، ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

ووجه رامز جلال، سؤالا لـ لقاء الخميسي،: “مين أحسن حارس مرمى في تاريخ مصر.. الحضري ولا عبد المنصف؟”، لترد عليه: “الاتنين شاطرين”.

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة، ويتعرض لمواقف ومقالب، وخلالها يوجه رامز جلال أسئلة له، وفي حالة عدم الرد؛ يضربه بمدفع المياه والألوان.

ويطلب رامز جلال من الضحية “مهام محددة”؛ لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة، وفي حالة عدم تنفيذ الطلب؛ يعاقبهم رامز بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج "رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم.