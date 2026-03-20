علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟
شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر
ماذا يحدث في أول أيام عيد الفطر؟.. 5 مشاهد عجيبة بين السماء والأرض
أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع
زكاة الفطر.. ما حكم تأخير إخراجها لعذر؟.. الإفتاء تجيب
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة
الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون
النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين
النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر
32 مصابا و3 وفيات.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مول دمياط
التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ
تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

لا يكاد يخلو صباح ملايين الأشخاص حول العالم من فنجان قهوة يمنحهم النشاط ويكسر رتابة اليوم، إلا أن هذه العادة المحببة قد تحمل في طياتها مخاطر صحية غير متوقعة، خاصة لدى من يتناولون أدوية بشكل منتظم.

فالكافيين، المكوّن الأساسي في القهوة، لا يقتصر تأثيره على تنشيط الجهاز العصبي فقط، بل قد يتداخل مع مفعول عدد كبير من الأدوية الشائعة، إما عبر إضعاف فعاليتها أو مضاعفة آثارها الجانبية، وفق تحذيرات طبية حديثة.

تحذيرات طبية من تداخلات غير محسوبة

بحسب تقرير طبي نشره موقع VerywellHealth المتخصص في الشؤون الصحية، فإن التفاعل بين القهوة وبعض الأدوية قد يكون خطيرًا في بعض الحالات، لا سيما لدى مرضى القلب، واضطرابات الجهاز العصبي، والغدة الدرقية. ويشير التقرير إلى أن تجاهل هذه التداخلات قد يؤدي إلى فشل العلاج أو ظهور مضاعفات غير مرغوب فيها.

أدوية يفقدها الكافيين فعاليتها

من أبرز الأدوية التي تتأثر بشرب القهوة أدوية الغدة الدرقية، وعلى رأسها ليفوثيروكسين، حيث أظهرت الدراسات أن تناولها مع القهوة قد يقلل امتصاصها في الجسم بنسبة تصل إلى 50%، مما ينعكس سلبًا على استقرار الهرمونات ووظائف الجسم الحيوية.

ولا يختلف الحال مع أدوية هشاشة العظام مثل إيباندروينات وريزيدرونات، إذ ينصح الأطباء بتناولها مع الماء فقط وعلى معدة فارغة، لأن القهوة تعيق امتصاصها وتضعف تأثيرها العلاجي. كما تقلل القهوة من فعالية أدوية ألزهايمر والخرف، المعروفة بمثبطات إنزيم الكولين إستيراز، مثل دونيبيزيل، عبر تقليل كمية الدواء التي تصل إلى الدماغ.

عندما تتحول القهوة إلى مضاعف للآثار الجانبية

ولا تقتصر المشكلة على ضعف الامتصاص، إذ قد يؤدي الجمع بين القهوة وبعض الأدوية إلى تضخيم آثارها الجانبية. فالكافيين قد يزيد من تأثير مميعات الدم مثل الوارفارين، مما يرفع خطر النزيف. كما يمكن أن يؤدي تناوله مع مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان إلى تسارع ضربات القلب، القلق، والأرق.

أما أدوية الربو الموسعة للشعب الهوائية، فقد تتضاعف آثارها الجانبية مثل الرجفة والخفقان عند تناولها مع القهوة. وينطبق الأمر ذاته على أدوية الزكام والحساسية التي تحتوي على سودوإيفيدرين، حيث يعمل كل من الدواء والكافيين كمنبه للجهاز العصبي.

فئات أكثر عرضة للخطر

تحذر الدراسات من أن الإفراط في شرب القهوة قد يؤثر سلبًا على التحكم في مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري، كما قد يقلل من فاعلية بعض أدوية ضغط الدم مثل بروبرانولول وميتوبرولول. ويوصي الأطباء بتجنب القهوة أو الفصل الزمني بينها وبين الدواء بعدة ساعات لدى الحوامل، ومرضى القلق واضطرابات القلب، والأطفال والمراهقين، إضافة إلى كبار السن الذين يتناولون أكثر من دواء في الوقت نفسه.

 فنجان قهوة بوعي صحي

تبقى القهوة مشروبًا محببًا لا غنى عنه لكثيرين، لكنها قد تتحول إلى عامل خطر إذا تزامنت مع أدوية معينة دون وعي. ويؤكد الخبراء أن استشارة الطبيب أو الصيدلي تظل الخطوة الأهم لمعرفة مدى أمان الجمع بين القهوة والأدوية اليومية، وتحديد التوقيت المناسب لتناول كل منهما، حفاظًا على الصحة وتجنب مضاعفات قد لا تخطر على البال.

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

محافظ البحيرة

مدير أمن البحيرة ونائب المحافظ يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة لضباط وأفراد الشرطة

محافظ بورسعيد يثمن دور الشرطة في فرض الأمن للمواطنين خلال عيد الفطر

محافظ بورسعيد يشارك أهالي المحافظة فرحة العيد

في أقدم مساجد بورسعيد.. أبو ليمون يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع المواطنين

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد