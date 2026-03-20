قصة النسخة المفقودة من العيال كبرت .. وخفايا لا تُعرف عن المسرحية الشهيرة

مر منذ ما يقرب من 50 عامًا على عرض مسرحية «العيال كبرت»، التي تُعد من علامات المسرح المصري الكوميدي، وطقسًا أصيلًا في حياة المصريين خلال الأعياد.

وفي السطور التالية، تكشف لنا الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل معلومات وخبايا عن النسخة الأولى من المسرحية، والتي مُنعت من العرض في التليفزيون.

في البداية، كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سر انسحاب الفنانة نبيلة السيد من مسرحية «العيال كبرت»، وذلك بعد أن قدّمت الدور الذي تم تصويره لاحقًا بالفنانة كريمة مختار لمدة عام ونصف.

وتابعت مشيرة إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الفنانة نبيلة السيد قدّمت دور الأم في مسرحية «العيال كبرت» لفترة قصيرة مقارنة بسنوات عرض المسرحية، إلا أنها أُصيبت بمرض جعلها تعتذر عن استكمال العمل.

وأضافت أن الفنانة كريمة مختار أدّت الدور ببراعة شديدة، وكانت أمًا حقيقية لفريق العمل.

واستكملت مشيرة إسماعيل حديثها قائلة: بعد تصوير المسرحية بالفنانة نادية شكري، عدتُ إليها من جديد، حيث تم عرضها في مدينة بورسعيد لفترة، مؤكدة أنها كانت في ذلك الوقت قد تزوّجت وأنجبت، وكانت تصطحب ابنتها معها في الكواليس.

وأضافت: كانت كواليس العمل أكثر من رائعة، فقد ربطت أسرة العمل علاقة صداقة وأخوة، ودائمًا ما كان الفنان سعيد صالح يدعو فريق العمل إلى منزله، أو يتجمعون في الإسكندرية، حيث كانت والدتي تقوم بطهي الطعام لنا.

وكشفت مشيرة إسماعيل عن تقديمها دور الابنة الصغرى لسنوات طويلة تزيد على ست سنوات، وقد تم تصوير العمل بالفعل، وسافرت بعدها إلى إحدى الدول العربية لتصوير عمل درامي، إلا أنها فوجئت بالقائمين على المسرحية يتواصلون معها لإعادة التصوير مرة أخرى، بسبب رفض بعض دول الخليج عرضها لخروج بعض المشاهد عن النص.

سر المنع:

وأضافت مشيرة إسماعيل أن العرض المسرحي كان يتضمن تصويرًا سينمائيًا يسرد تفاصيل عن حياة الأبناء، وكان به مشاهد تدخين وخروج عن النص، وقد يكون هذا الأمر سبب منع عرض النسخة التي تم تصويرها.

وتابعت: تصوير المسلسل أعاق عودتي، مما جعل فريق العمل يستعين بالفنانة نادية شكري لتصويرها لمدة يوم واحد فقط، خاصة أنها كانت تشاهد المسرحية باستمرار، مما سهّل عليها حفظ الدور.

واختتمت حديثها قائلة: النسخة التي قمت بتصويرها ما زالت موجودة حتى الآن في إحدى المحطات العربية الشهيرة المشفّرة، لكنها لا تُعرض