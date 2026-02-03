الزمالك ينهي اتفاقه على انتقال دونجا إلى النجمة السعودي

أنهى نادي الزمالك اتفاقه رسميًا على انتقال لاعب وسط الفريق نبيل عماد دونجا إلى صفوف نادي النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين استمرت خلال الساعات الماضية، وشهدت توافقًا كاملًا على جميع بنود الصفقة.

تفاصيل الصفقة والمقابل المالي

وحصل نادي الزمالك على مقابل مالي قدره مليون دولار أمريكي، شاملًا جميع الامتيازات والبنود المتفق عليها، دون وجود أي إضافات مستقبلية أو شروط معلقة، ليُغلق الملف بشكل نهائي من الناحية الإدارية والتعاقدية.

وجاءت الموافقة على إتمام الصفقة في ظل رغبة مشتركة بين النادي واللاعب، خاصة مع تمسك دونجا بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، والاستفادة من العرض المقدم له على المستويين الفني والمادي.

إصرار اللاعب وحسم المفاوضات

وأبدى دونجا إصرارًا كبيرًا على خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات بين الزمالك والنادي السعودي، خاصة بعد التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، ويحقق استفادة مالية للنادي الأبيض في ظل الظروف الحالية.

وداع مؤثر داخل القلعة البيضاء

وودّع اللاعب زملاءه والجهاز الفني خلال مران الفريق اليوم، حيث حرص على جمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد.



عمر جابر يعود تدريجيًا للتدريبات

وفي سياق آخر، شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أُقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

موقف عمر جابر من المشاركة

ويواصل عمر جابر برنامجه التأهيلي، سعيًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسط تفاؤل الجهاز الطبي بقرب جاهزيته



