قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينهي اتفاقه على انتقال دونجا إلى النجمة السعودي

دونجا
دونجا
رباب الهواري

أنهى نادي الزمالك اتفاقه رسميًا على انتقال لاعب وسط الفريق نبيل عماد دونجا إلى صفوف نادي النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين استمرت خلال الساعات الماضية، وشهدت توافقًا كاملًا على جميع بنود الصفقة.

تفاصيل الصفقة والمقابل المالي

وحصل نادي الزمالك على مقابل مالي قدره مليون دولار أمريكي، شاملًا جميع الامتيازات والبنود المتفق عليها، دون وجود أي إضافات مستقبلية أو شروط معلقة، ليُغلق الملف بشكل نهائي من الناحية الإدارية والتعاقدية.

وجاءت الموافقة على إتمام الصفقة في ظل رغبة مشتركة بين النادي واللاعب، خاصة مع تمسك دونجا بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، والاستفادة من العرض المقدم له على المستويين الفني والمادي.

إصرار اللاعب وحسم المفاوضات

وأبدى دونجا إصرارًا كبيرًا على خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات بين الزمالك والنادي السعودي، خاصة بعد التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، ويحقق استفادة مالية للنادي الأبيض في ظل الظروف الحالية.

وداع مؤثر داخل القلعة البيضاء

وودّع اللاعب زملاءه والجهاز الفني خلال مران الفريق اليوم، حيث حرص على جمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد.
 

عمر جابر يعود تدريجيًا للتدريبات

وفي سياق آخر، شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أُقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

موقف عمر جابر من المشاركة

ويواصل عمر جابر برنامجه التأهيلي، سعيًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسط تفاؤل الجهاز الطبي بقرب جاهزيته


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

اوقاف بني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بقيادات وعلماء المديرية استعداداً لشهر رمضان

محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي

محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني

احتفال ليلة النصف من شعبان

بحضور المحافظ.. أوقاف قنا تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد