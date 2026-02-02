تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك

قال محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، إنه يشعر بظلم داخل النادي، رغم كل ما قدمه من جهود وإنجازات مع الفريق، مؤكدًا أنه لم يفتعل أي مشاكل طوال مسيرته.

وأضاف محمد عواد، في تصريحات نقلها الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية “أون تايم سبورتس”، أنه يكن الاحترام الكامل لرئيس النادي حسين لبيب، الذي تعامل معه دائمًا برقي وتقدير، لكنه أبدى استياءه من بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين وصف طريقة تعاملهم معه بأنها “غير لائقة”.

وكشف اللاعب أنه في بداية الموسم تلقى عرضًا من النادي المصري؛ لكنه رفضه، رغبة في الاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا أن الملعب كان دائمًا الفيصل في قراراته.

وأشار إلى أنه طلب الرحيل، سواء في يناير أو الصيف المقبل؛ بما يضمن استفادة النادي، لكنه قرر احترام ارتباطه بالنادي وجمهوره الذي يعشقه.

وعن مستقبله، شدد عواد على أنه لا يريد الرحيل كـ"رغبة شخصية"؛ بل بسبب رغبة الإدارة الحالية في إنهاء دوره داخل الفريق، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لتحقيق بطولات للزمالك طالما بقي ضمن صفوفه.

وتابع: “قولت الملعب هو الفيصل وهو الحكم، ما اشترطتش أي حاجة غير إن الملعب هو اللي يحكم، وبالرغم من ده، اتعاملت بمعاملة سيئة، محدش بيديني اهتمام، ما حدش بيديني تقدير بشكل أستحقه، أنا عمري ما عملت مشكلة، أنا واحد من اللاعيبه الكبار جوه الفرقة”.

واوصل: “أنا مقدر جداً جمهور الزمالك، مقدر جداً نادي الزمالك اللي ليه دَين في رقبتي، وإنه واحد من أهم أسباب شهرة محمد عواد، وقيمة محمد عواد، وأنا لغاية آخر لحظة، أنا عايز أبقى في النادي، وعايز أساهم بمجهودي إن أنا أجيب بطولات للنادي، لأن أنا بعشق جمهور الزمالك، وبعشق نادي الزمالك، عشان كده تحملت حاجات كثيرة جدا لا يتحملها بشر”.