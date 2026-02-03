قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
5 أعمال بسيطة تدرك بها فضل ليلة النصف من شعبان.. اغتنمها آخر ساعة قبل الفجر
ضحيت كتير عشان الأهلي.. كهربا يتحدث عن مستقبله بعد القادسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

أفضل فرص الاستثمار في القطاع المصرفي: شهادات الادخار بعوائد مرتفعة
أفضل فرص الاستثمار في القطاع المصرفي: شهادات الادخار بعوائد مرتفعة
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين عن أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي، مع طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعوائد متغيرة وثابتة تناسب مختلف الفئات.

بنك

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري


يطرح البنك الأهلي المصري عدة شهادات ادخار بالجنيه المصري ذات معدلات عائد مرتفعة، تشمل:

شهادات لمدة 4 أشهر بعائد 27% و23.5% بدأت استحقاقها خلال الشهر الجاري.
شهادة لمدة سنة ثابتة العائد بنسبة 14% مع صرف العائد شهريا.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري لمدة 3 سنوات 16%.
الشهادات البلاتينية بعائد متدرج شهريا 21% و15.25% و12%، وبعائد سنوي 22% و17.5% و13%.

وتتيح شهادات الادخار للمواطنين اختيار نوع العائد بين ثابت شهري أو متغير وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

تعديلات أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر عائد الإقراض 21%. ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، حيث يخفضه عند تراجع التضخم ويرفعه مع ارتفاع الأسعار.

مدد وأنواع شهادات الادخار
تمتد مدد الشهادات من سنة حتى 7 سنوات، وتتوفر بأنواع ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ما يتيح للمواطن اختيار أعلى عائد يناسب استثماره، خاصة شهادات الادخار لمدة سنة.

بنك

شهادة  يوماتي  من بنك مصر

أعلن بنك مصر إتاحة شهادة  يوماتي  بعائد يومي متغير ضمن باقته من الأوعية الادخارية، حيث يصرف العائد يوميا وفق سعر الكوريدور للإيداع المعلن من البنك المركزي، في إطار تعزيز المنافسة وجذب المدخرين.

مميزات شهادة  يوماتي

1. عائد سنوي متغير يصرف يوميا.
2. مخصصة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين وأجانب).
3. الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه ومضاعفاتها.
4. إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
5. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

بنك

طريقة شراء الشهادة


يمكن شراء شهادة يوماتي عبر فروع بنك مصر، الإنترنت، تطبيق الموبايل البنكي، أجهزة الصراف الآلي، أو البريد الإلكتروني للمصريين المقيمين بالخارج.

غرامة الاسترداد المبكر

خلال السنة الأولى: خصم 3% من العائد.
خلال السنة الثانية: خصم 2% من العائد.
خلال السنة الثالثة: خصم 1% من العائد.

تعد شهادة  يوماتي  خيارا مميزا للادخار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ توفر عوائد مرنة مع سيولة يومية مضمونة.

القطاع المصرفي أفضل الفرص الاستثمارية البنك الأهلي المصري بنك البنك الأهلي

