عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

يتزايد بحث المواطنين عن أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي، مع طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعوائد متغيرة وثابتة تناسب مختلف الفئات.

بنك

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري



يطرح البنك الأهلي المصري عدة شهادات ادخار بالجنيه المصري ذات معدلات عائد مرتفعة، تشمل:

شهادات لمدة 4 أشهر بعائد 27% و23.5% بدأت استحقاقها خلال الشهر الجاري.

شهادة لمدة سنة ثابتة العائد بنسبة 14% مع صرف العائد شهريا.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري لمدة 3 سنوات 16%.

الشهادات البلاتينية بعائد متدرج شهريا 21% و15.25% و12%، وبعائد سنوي 22% و17.5% و13%.

وتتيح شهادات الادخار للمواطنين اختيار نوع العائد بين ثابت شهري أو متغير وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

تعديلات أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر عائد الإقراض 21%. ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، حيث يخفضه عند تراجع التضخم ويرفعه مع ارتفاع الأسعار.

مدد وأنواع شهادات الادخار

تمتد مدد الشهادات من سنة حتى 7 سنوات، وتتوفر بأنواع ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ما يتيح للمواطن اختيار أعلى عائد يناسب استثماره، خاصة شهادات الادخار لمدة سنة.

بنك

شهادة يوماتي من بنك مصر

أعلن بنك مصر إتاحة شهادة يوماتي بعائد يومي متغير ضمن باقته من الأوعية الادخارية، حيث يصرف العائد يوميا وفق سعر الكوريدور للإيداع المعلن من البنك المركزي، في إطار تعزيز المنافسة وجذب المدخرين.

مميزات شهادة يوماتي

1. عائد سنوي متغير يصرف يوميا.

2. مخصصة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين وأجانب).

3. الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه ومضاعفاتها.

4. إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.

5. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

بنك

طريقة شراء الشهادة



يمكن شراء شهادة يوماتي عبر فروع بنك مصر، الإنترنت، تطبيق الموبايل البنكي، أجهزة الصراف الآلي، أو البريد الإلكتروني للمصريين المقيمين بالخارج.

غرامة الاسترداد المبكر

خلال السنة الأولى: خصم 3% من العائد.

خلال السنة الثانية: خصم 2% من العائد.

خلال السنة الثالثة: خصم 1% من العائد.

تعد شهادة يوماتي خيارا مميزا للادخار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ توفر عوائد مرنة مع سيولة يومية مضمونة.