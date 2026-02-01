موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

محمد غالي

تصاعدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، عقب إعلان شركة فيليب موريس مصر القائمة الرسمية للأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، في ظل اهتمام واسع من المستهلكين والتجار بموعد بدء العمل بالأسعار المحدثة وانعكاسها على السوق المحلي.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، عقب إعلان شركة فيليب موريس مصر، اليوم ، قائمة الأسعار الجديدة لكافة منتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن.

وأعلنت الشركة تطبيق الأسعار الجديدة على منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit وMarlboro وL&M بمختلف أنواعها، على أن يبدأ العمل بالزيادة اعتبارا من غد الاثنين .

وأكدت فيليب موريس مصر، في بيان رسمي، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات، من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code المطبوع على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.

قائمة أسعار السجائر الجديدة من فيليب موريس مصر

جاءت الأسعار الرسمية لمنتجات فيليب موريس مصر على النحو التالي:

سعر عبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيها.
سعر عبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيه.
سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها 79 جنيها.
سعر عبوة إل أند إم L&M بجميع أنواعها 82 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن TEREA بجميع أنواعها 82 جنيها.
سعر عبوة TEREA Capsules بجميع أنواعها 87 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن HEETS بجميع أنواعها 69 جنيها.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة وعدم تحميل المستهلك أي زيادات غير معتمدة.

وفي السياق ذاته، أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن التابعة لشركة فيليب موريس مصر تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين 2 فبراير.

وأوضح أن الزيادة تشمل العلامات التجارية Merit وMarlboro وL&M بكافة أنواعها، بالإضافة إلى منتجات HEETS وTEREA، مشيرا إلى أن القرار جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التصنيع خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس شعبة الدخان أن الشركة أخطرت الجهات المختصة بالأسعار الجديدة تمهيدا لتداولها رسميا في الأسواق، في إطار المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تأتي الزيادة الجديدة في أسعار السجائر في إطار المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط تأكيدات بضرورة التزام تجار التجزئة والموزعين بالأسعار الرسمية المعلنة، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك من أي زيادات غير معتمدة.

