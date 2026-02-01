قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة
حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
وزير النواب ينصح بالاستخدام الحاسوب المراقب من قبل الأسرة لتنمية الذكاء لدى الأطفال
خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

محمد غالي

يحرص عدد كبير من المواطنين على كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل، في ظل التوسع المستمر في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتيح إنجاز المعاملات اليومية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو الوقوف في طوابير التحصيل.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المشتركين.

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين سداد فواتير الكهرباء والاستعلام عنها إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات التوزيع.

خدمات إلكترونية لتسهيل سداد فواتير الكهرباء


تعمل وزارة الكهرباء على توسيع قنوات الدفع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتنظيم عمليات التحصيل بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في ضبط المنظومة والحد من التعديات وسرقات التيار الكهربائي من خلال توثيق عمليات السداد إلكترونيا.

وتشمل منظومة الدفع الإلكتروني الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، والمحافظ البنكية الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يمنح المواطنين مرونة في اختيار وسيلة السداد الأنسب لهم.

أبرز وسائل سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول 2026


أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطنين من سداد فاتورة الكهرباء بسهولة، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM
إمكانية السداد من خلال أكثر من 10000 ماكينة موزعة بجميع محافظات الجمهورية.

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء
يتيح سداد الفواتير إلكترونيا دون مغادرة المنزل.

منافذ التحصيل المعتمدة
تشمل أكثر من 60000 نقطة تحصيل، من بينها مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان.

نقاط فوري
أكثر من 120000 منفذ تغطي مختلف المحافظات.

المحافظ البنكية الإلكترونية
تشمل محافظ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، بنك أبوظبي الأول.

محافظ شركات الاتصالات
تشمل Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، WE Pay.

تطبيقات الدفع الإلكتروني
ومن أبرزها تطبيق My Fawry المتاح على متجري Google Play وApp Store.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء


يمكن للمشتركين سداد فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
4. تحديد المحافظة التابع لها العداد.
5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
6. كتابة الاسم المسجل على العداد.
7. الضغط على زر استعلام لمعرفة قيمة الفاتورة.
8. اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد إلكترونيا.

