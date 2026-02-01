لإجراء أعمال صيانة.. فصل الكهرباء عن مناطق وقرى بالبحيرة اليوم

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الأحد 1 فبراير 2026، عن عدة مناطق وقرى بمراكز دمنهور والرحمانية وشبراخيت والدلنجات وإيتاي البارود وكوم حمادة وادفينا والمحمودية وأبوحمص، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة دمنهور، بمناطق شارع كونيا أمام كوبري افلاقة، خلف مدرسة صلاح الدين، برج مزايا خلف النادي الاجتماعي، مطعم منيسي، برج الجمسي للسيارات، شارع المعهد الديني، شارع خلف فودافون الروضة، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الطويلة البحرية، الطويلة القبلية، بمركز الرحمانية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وفصل الكهرباء بقرية القباطين بمركز شبراخيت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وفي مركز الدلنجات سيتم فصل الكهرباء عن مناطق الناقة، لاشين، السبطية، المؤسسة، محمد الشرقاوي، يوسف الجهادي، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ومناطق يوسف أبو حمره، سعد داود، صبيح، حتوش، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا.

جدول فصل الكهرباء بمناطق وقرى محافظة البحيرة اليوم الأحد 1 فبراير

بالإضافة إلى فصل الكهرباء بمركز إيتاي البارود عن قرى السوالم، العتقا، جزية الضهرية، اشليمة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وقرى زوزورة، النقراش، الصايم، جبارس، السالمية، البرانس، الفلافلة، برقامة والتوابع، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، والشيخ أحمد، خمارة، دقدوقة، صفط العنب، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وفي مركز المحمودية سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى كفر نكلا، اريمون، مياه كوم النصر، دويدار، تفتيش سندرينا، الزرفداكي، البرية، القاضي، روافع اريمون، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا.

وفصل الكهرباء بقرى كوم سيف، نصر الله، بمركز أبو حمص، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفي قرية ادفينا التابعة لمركز رشيد سيتم فصل الكهرباء عن قرى الساحل أبو خميس، الاشهب، شهاب الدين، الفوزية، البوصيلي، المحيط، نجع مبارك، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.