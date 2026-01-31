تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

شهدت محافظة البحيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر واقعة تعدي فتاة على شاب داخل أحد السناتر التعليمية بمدينة دمنهور، حيث كشفت المعلومات أن الطرفين كانت تربطهما علاقة سابقة انتهت بفشل مشروع خطوبة.

وفي تصريحات له، قال الشاب أسامة الشبشيري، صاحب الواقعة، إنه قام بتحرير 9 محاضر رسمية ضد الفتاة، في إطار سعيه للحصول على الحماية القانونية، موضحًا أن الخلافات بدأت عقب فسخ الخطوبة، قبل أن تتطور – بحسب قوله – إلى ملاحقات متكررة، وتعديات لفظية، وتهديدات مستمرة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للأجهزة الأمنية وتحرير عدة بلاغات رسمية.

بلاغ رسمي

وأضاف أنه تقدم ببلاغات متتالية تضمنت اتهامات بالتعدي، والتهديد، والتشهير، مؤكدًا أن تلك الوقائع تسببت في تهديد استقرار حياته، وأنه لا يطالب سوى بالعيش في هدوء بعيدًا عن أي نزاعات أو أزمات.

واختتم الشاب حديثه بمناشدة الجهات الأمنية المختصة سرعة فحص البلاغات والمحاضر المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما يكفله القانون من حماية لجميع الأطراف، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

فتاة البحيرة تكشف التفاصيل

وكشفت فتاة من محافظة البحيرة، تفاصيل واقعة تعرضها للتهديد والابتزاز من شاب بعد فسخ خطوبتهما، مؤكدة أن العلاقة بينهما استمرت لعدة سنوات وانتهت بزواج عرفي دون علم أسرتها.

وقالت الفتاة: إن الشاب تقدم لخطبتها منذ 4 سنوات إلا أن أسرتها رفضت، مشيرة إلى أنها كانت متعلقة به واستمرت العلاقة بينهما حتى أقنعها بالزواج العرفي بعد إلحاح منه.

وأضافت أنها قامت بترك منزل أسرتها والعيش معه، إلا أنها تعرضت للتعدي بالضرب من جانبه ووالده، ما دفعها لترك المنزل والعيش في الشارع لفترة.

قرض مالى

وأوضحت أن الشاب أقنعها بالحصول على قرض بقيمة 300 ألف جنيه باسمها من أجل تجهيز شقة الزوجية، إلا أنه انسحب لاحقًا من سداد القرض، مؤكدة أنها لم تكن قادرة على السداد وكانت تخشى الحبس.

وأشارت الفتاة إلى أنها طالبت بفسخ العلاقة، إلا أنه رفض تطليقها عرفيًا، وبدأ في تهديدها بنشر صور وتسجيلات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على العودة أو التنازل عن حقوقها.

وأكدت أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد الشاب تتهمه فيه بالتهديد والابتزاز، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها واسترداد حقوقها