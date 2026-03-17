نتنياهو: نزعزع استقرار النظام الإيراني وكلنا أمل في إعطاء الشعب الفرصة لإسقاطه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأنه يزعزع استقرار النظام الإيراني و"كلنا أمل في إعطاء شعب إيران الفرصة لإسقاطه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهدافه أكرم العجوري، قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في غارة جوية بإيران.

وقال مسئول عسكري للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "نفذنا غارة جوية ضد أكرم العجوري"، مضيفًا أن "القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي في غزة" كان يقيم في إيران، ولم يتم تأكيد مقتله رسميًا.

وشاركت حركة الجهاد الإسلامي، والناشطة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في الهجوم غير المسبوق الذي شنه حليفها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.