إيران تبدأ الموجة 58 ضد إسرائيل وسقوط شظايا بمطار بن جوريون

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 58 ضد أهداف في الأراضي المحتلة وقواعد الجيش الأمريكي في المنطقة.

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان له إلى أن الموجة 58 استهدفت نهاريا وبيت شيمش وتل أبيب والقدس الغربية في الأراضي المحتلة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إستخدام في الموجة 58 صواريخ خرمشهر فائقة الثقل برأس حربي يزن طنين وصواريخ قادر.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن الإطفاء بأن شظايا أحد الصواريخ الإيرانية أصابت مبنى سكني وسط إسرائيل بشظايا.

ونوه الإعلام العبري الى سقوط شظية في منطقة مطار بن جوريون وشظايا صاروخ في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب.

وتسبب صاروخ عنقودي تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل بحسب الإعلام الإسرائيلي.