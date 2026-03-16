الحرس الثوري: استخدمنا في الموجة 56 من الهجمات صواريخ خرمشهر وعماد وقدر

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استخدم في الموجة 56 من الهجمات صواريخ خرمشهر وعماد وقدر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

رشقة صاروخية إيرانية تضرب العمق الإسرائيلي الآن.. وجيش الاحتلال يجتاح لبنان بريا

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه المناطق الشمالية في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق ودعوة السكان إلى التوجه إلى الملاجئ تحسبًا لسقوط الصواريخ.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن رشقة صاروخية سابقة استهدفت مناطق وسط تل أبيب وضواحيها، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قنابل عنقودية نتيجة صاروخ متشظٍ، ما أسفر عن إصابتين لرجل وامرأة، ليرتفع عدد المصابين الإسرائيليين، وفق وزارة الصحة، إلى أكثر من 3300 مصاب، بينهم عشرات يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت أبو شمسية أن التوتر يتصاعد أيضًا على الحدود الشمالية، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مزاف عام، وسط حالة تأهب عسكري، مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن احتمال تنفيذ عملية برية محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لـحزب الله في جنوب لبنان، خصوصًا في منطقة نهر الليطاني.