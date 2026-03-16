النائب أحمد السبكي: كلمة الرئيس في احتفالية ليلة القدر تؤكد مكانة مصر الدينية

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية حملت دلالات عميقة تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز القيم الدينية السمحة وترسيخ دور مصر التاريخي في خدمة الإسلام الوسطي ونشر ثقافة السلام والتعايش.

وأوضح السبكي، في تصريح صحفي اليوم، أن الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة الروحانية الجليلة يجسد اهتمام الدولة المصرية بالبعد الديني والثقافي في بناء الإنسان، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال مركزا رئيسيا للإشعاع الديني المعتدل في العالم الإسلامي، بما تمتلكه من مؤسسات دينية عريقة وتراث علمي كبير في علوم القرآن الكريم والقراءات.

مفهوم "دولة التلاوة" يعكس إدراكا عميقا للقيمة الحضارية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن مفهوم "دولة التلاوة" يعكس إدراكا عميقا للقيمة الحضارية التي تمثلها المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، والتي خرجت أجيالا من كبار القراء الذين أثروا الوجدان الإسلامي في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن الحفاظ على هذا الإرث الروحي والثقافي يمثل جزءا أصيلا من الهوية المصرية.

وأضاف السبكي أن تأكيد الرئيس على ضرورة الانتقال من مجرد الاعتزاز بالإرث الديني إلى توظيفه في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة والإبداع يعكس فلسفة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، والتي تعتمد على الاستثمار في الإنسان المصري وتعزيز قدراته العلمية والفكرية ليكون قادرا على المنافسة في مختلف المجالات.

كما شدد على أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية والتحديات المحيطة بالمنطقة تعكس نهج مصر الثابت في دعم الاستقرار والسلام، مؤكدا أن السياسة المصرية تقوم على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والعمل على تجنب الصراعات، بما يحفظ أمن الشعوب واستقرار الدول.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في احتفالية ليلة القدر لم تكن مجرد خطاب في مناسبة دينية، بل جاءت لتؤكد أن مصر ماضية في مسارها نحو ترسيخ قيم الاعتدال الديني، وبناء دولة قوية تقوم على العلم والعمل وتحمل رسالة سلام إلى المنطقة والعالم.