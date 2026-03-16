رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر حملت رسالة سلام مصرية للعالم، تؤكد حرص القيادة على تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وتجسد رؤية مصر في مواجهة التحديات بروية وحكمة.

وأضاف صميدة ، أن الرئيس السيسي جدد من خلال كلمته الدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة، مشددًا على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الشعوب واستقرار الدول، ويحول دون اتساع دوائر الصراع التي قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن تأكيد الرئيس على أن التحديات تتطلب صبرًا وعزمًا يعكس رؤية قيادة تدرك حجم المسؤولية، وتواصل بناء الجمهورية الجديدة بشكل متدرج ومستمر، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز دعائم الاستقرار، وحماية مصالح الوطن والمواطنين.

وأشار الربان عمر المختار صميدة، إلى أن توقيت كلمة الرئيس في ليلة القدر يضفي عليها بُعدًا روحيًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا دولة داعمة للسلام، حريصة على ترسيخ قيم التعايش، وتقديم نموذج للقيادة الحكيمة في المنطقة، بما يعكس رسالة واضحة للعالم عن التزام مصر بدورها التاريخي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.