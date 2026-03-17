البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية للكليات الطبية الروسية
إعلام الاحتلال ينشر صورة جديدة لنتنياهو بعد تداول أخبار مصرعه في استهداف إيراني
في طريقها للشرق الأوسط.. سفينة حربية أمريكية تصل قبالة سنغافورة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

ضبط معلمة تنتحل صفة طبيب علاج طبيعي في المنوفية وتدير مركزا طبيا | صور

مروة فاضل

 نفّذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية حملة تفتيش موسعة في توقيت استثنائي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع وليد شبل مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وبحضور الدكتورة هبة قطب رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية، حيث تم المرور على أحد مراكز التخسيس والتجميل بمدينة شبين الكوم.

أسفر التفتيش عن ضبط القائمة على المركز وتدعى (د.ف)، وتبين أنها تعمل معلمة بالتعليم الابتدائي وتنتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وتمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، حيث تقوم بالكشف على المواطنين ووصف وبيع أدوية للتخسيس والحميات الغذائية داخل المنشأة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

وتم العثور على أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في عمليات التخسيس دون استيفاء الاشتراطات القانونية، 

وقامت هيئة الدواء المصرية بالتحفظ على المضبوطات، وتم استدعاء قوة من قسم شرطة شبين الكوم التي حضرت لمقر الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر.

شارك في الحملة كل من:الدكتور أحمد حسن، الدكتور مصطفى خلف، الدكتور فهيم حمدي، الدكتورة لبنى كمال، الدكتورة وسام السيد، أعضاء لجنة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة الدكتور أحمد حمادة عضو هيئة الدواء المصرية.

من جانبه، أكد  الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة ، أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لضبط منظومة العمل بالقطاع الطبي الخاص، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة الطبية أو تقديم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف ومفاجئ على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، والحفاظ على حقوق المرضى وسلامتهم.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

فريق ام سكودر

"M squared" توقع عقدًا بقيمة مليار جنيه مع "REDCON Construction" للإنشاءات لتنفيذ أخر جزء من المرحلة الأولي في مشروع "مصيف رأس الحكمة"

جهاز تنمية التجارة

تنمية التجارة والبريد يبحثان تسهيل تقديم خدمات السجل التجاري للمواطنين

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم .. وأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد