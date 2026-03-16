مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش

سادت حالة كبيرة من الحزن بين أهالي قرية الراهب فور انتشار، وفاة الشاب، محمد سعد عبدالحميد علي شديد، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وهو من أبناء قرية الراهب التابعة لمحافظة المنوفية.

وفي هذا الصدد، قال شاهد عيان، إن كنت متواجدا في ذلك الوقت على طريق شنوان بمحافظة المنوفية عندما وقع الحادث، رأيت شابا يقود دراجة نارية، وعلمت لاحقا أن اسمه محمد سعد شديد.

وأضاف شاهد عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فجأة وقع حادث قوي على الطريق، وتجمع الناس بسرعة حول المكان بعد أن لاحظوا ما حدث.

وأشار، إلى أن بعد لحظات قليلة من وقوع الحادث، نزل أحد الموجودين في المكان وبدأ يسأل إن كان هناك من يعرف أحدا من أهل الشاب حتى يتم إبلاغهم.

وأوضح مصدر مطلع، أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، حيث يتم إنهاء الأوراق الرسمية واستخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليم الجثمان لأسرته.

وعقب وقوع الحادث، تداول عدد من الأهالي صورة الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للوصول إلى أسرته والتعرف على هويته، خاصة في الساعات الأولى بعد الحادث، إلى أن تمكنت عائلته من معرفة الخبر والتوجه إلى المكان والتعرف عليه.

والجدير بالذكر، أن فور انتشار خبر الوفاة، خيمت أجواء من الحزن والأسى بين أهالي قرية الراهب، حيث عبر العديد من أبناء القرية عن صدمتهم الكبيرة لرحيل الشاب في مقتبل العمر، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع ومعروفا بأخلاقه الطيبة وعلاقاته الطيبة مع أهالي القرية.