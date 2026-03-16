مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الأهرام ببنها

شهد شارع فريد ندا بمنطقة الأهرام في مدينة بنها حادثًا مأساويًا، بعدما صدمت سيارة مسرعة بدون لوحات معدنية أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق، ما وأسفر عن مصرعه في الحال وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعي ش.ع مقيم بمنطقة اتريب في بنها أثناء عبوره الطريق بمنطقة الاهرام حيث صدمته سيارة مسرعة.



وكشف شهود عيان أن السيارة كانت ذات زجاج داكن (فاميه)، وبداخلها عدد من الشباب، وفروا هاربين فور وقوع الحادث دون التوقف أو محاولة إسعاف الضحية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط السيارة وقائدها المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.