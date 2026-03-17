الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدبلوماسية العربية في مواجهة التصعيد الإقليمي.. تحركات مصرية لتوحيد الصف وحماية الأمن القومي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا أشرف

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراعات الإقليمية وما قد تتركه من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية على دول المنطقة، تتجه الأنظار إلى التحركات الدبلوماسية باعتبارها أحد أهم المسارات الممكنة لاحتواء الأزمات ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

وتبرز التحركات الدبلوماسية العربية في هذا السياق كأداة رئيسية لمحاولة تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص الاستقرار، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

 ويهدف هذا التنسيق إلى بلورة رؤية مشتركة تسهم في حماية الأمن القومي العربي، وتدعم الجهود الرامية إلى تجنب اتساع دائرة الصراع بما قد يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وفي هذا الإطار، تكثف مصر تحركاتها الدبلوماسية على مختلف المستويات، مستفيدة من ثقلها السياسي ودورها التاريخي في دعم العمل العربي المشترك، حيث تجري سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع عدد من القادة والزعماء العرب، بهدف تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، ودعم المساعي الرامية إلى خفض حدة التوتر وتعزيز فرص التهدئة. 

كما تسعى القاهرة من خلال هذه الجهود إلى الدفع نحو تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية، بما يعكس إدراكًا جماعيًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة.

ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي المتواصل حرص مصر على القيام بدور فاعل في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز قنوات الحوار بين مختلف الأطراف، انطلاقًا من قناعتها بأن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأكثر فاعلية لمعالجة الأزمات. 

كما يؤكد هذا الدور أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، والسعي إلى إظهار موقف عربي متماسك قائم على احترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات أو انتهاكات تهدد أمنها واستقرارها أو تمس سلامة أراضيها.

أستاذ قانون دولي: تحركات السيسي مع القادة العرب تؤسس لموقف عربي قوي يحمي الأمن القومي

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالدبلوماسية المصرية النشطة والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة والملوك العرب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذه الاتصالات تعكس دوراً مصرياً محورياً في تنسيق الموقف العربي ودعم دول الخليج الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة، موضحاً أن الموقف المصري الذي أدان بوضوح الضربات الإيرانية على دول الخليج ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومبدأ احترام السيادة، لافتاً إلى أن هذه التحركات المصرية تمهد لبلورة موقف عربي موحد يرفض كل الانتهاكات ويدعو لوقف شامل للحرب.

اتصالات السيسي مع قادة الخليج لتعزيز التنسيق العربي المشترك

وقال الدكتور مهران في تصريح لصدى البلد، إن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع قادة الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، تكشف استراتيجية مصرية واضحة لتوحيد الصف العربي، موضحاً أن هذه الاتصالات تتجاوز مجرد التضامن اللفظي لتمثل تنسيقاً استراتيجياً يهدف لبناء موقف عربي قوي يحمي الأمن القومي الجماعي، مؤكداً أن القانون الدولي يدعم هذا التنسيق من خلال معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تعتبر أي اعتداء على دولة عربية اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وأضاف مهران أن الموقف المصري الذي أدان الضربات الإيرانية على دول الخليج يستند لأساس قانوني راسخ، موضحاً أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر في المادة الثانية استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، مؤكداً أن مصر كانت واضحة في رفضها لاستهداف دول الخليج بغض النظر عن الذرائع، محذراً من أن احترام سيادة الدول مبدأ غير قابل للتفاوض ويجب تطبيقه على الجميع دون تمييز.

مصر تؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي

ولفت إلى أن الدعم المصري لدول الخليج تجلى أيضاً في المواقف الرسمية والبيانات الحكومية، موضحاً أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانات واضحة تدين الاعتداءات على دول الخليج وتؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن هذا الموقف المبدئي يعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية والالتزام المصري بحماية الأشقاء العرب.

معاهدة الدفاع العربي المشترك تدعم التنسيق بين الدول العربية

وأكد أستاذ القانون الدولي أن التحركات المصرية تمهد لمبادرة عربية شاملة، موضحاً أن الاتصالات المكثفة تهدف لإعداد الأرضية لقمة عربية طارئة قد تطلق مبادرة سياسية لوقف الحرب، مؤكداً أن مصر تسعى لجمع كلمة العرب حول موقف واحد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار من جميع الأطراف واحترام سيادة جميع الدول، محذراً من أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف العربية.

كما اكد مهران على ان مصر تثبت مجدداً أنها عمود الأمن القومي العربي، داعياً الدول العربية للاستجابة للمبادرات المصرية وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والعمل الجاد لترجمة التضامن لسياسات عملية تحمي المنطقة من الانزلاق للهاوية.

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

الولايات المتحدة والصين
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو 5 Turbo
