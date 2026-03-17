الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، السفير تشاي جيون مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة يقوم بها بمنطقة الشرق الأوسط تضم كلاً من الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ومصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن السفير جيون أكد خلال اللقاء أنه مبعوث من قبل الحكومة الصينية بهدف العمل على تهدئة الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وأن الصين ستعمل على تكثيف الجهود والوساطة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أعرب عن شكره وتقديره للصين على موقفها المتوازن ولدورها الهام في المنطقة، مثمناً ما تجريه من اتصالات مع مختلف الأطراف حرصاً على عدم اتساع رقعة الحرب التي تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط اتفق مع ما شدد عليه المسئول الصيني من أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج وعدم استهداف المنشآت المدنية وغير العسكرية، لما لذلك من أضرار جسيمة سواء من الناحية الاقتصادية أو البشرية، فضلاً عن زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للجامعة رحب بما أعرب عنه السفير جيون من تطلع بلاده لعقد القمة العربية الصينية الثانية المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل 2026 بالصين، وما أكد عليه من استعداد الجانب الصيني الكامل لتنسيق الجهود مع الأمانة العامة من أجل الخروج بمخرجات ونتائج هامة تسهم في تعزيز التعاون العربي الصيني.