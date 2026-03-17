الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. الرابط والخطوات

بعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس، ارتفعت عمليات البحث عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، والذين تقدموا للانضمام في هذه المبادرة والحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، وكل من ينطبق عليه الشروط ، حيث حددت الحكومة عدة معايير مطلوبة و شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا.

2 - ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3 - يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5 - أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6 - أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرضًا زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

الرابط الرسمي للاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

الاستعلام متاح حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها:

https://tk.moss.gov.eg/ أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الرقمية https://digital.gov.eg (قسم تكافل وكرامة).

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة

- الضغط على كلمة استعلام

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.

قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.

مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.

في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة .

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

يمكن معرفة حالة بطاقة تكافل وكرامة والمبلغ المستحق عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــا.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الضغط على زر «استعلام».

ستظهر على الفور حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.