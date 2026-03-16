400 جنيه زيادة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس منذ أمس 15 ، مع تخصيص زيادة استثنائية مقدمة من الحكومة لدعم المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة بقيمة 400 جنيه لمدة أربعة أشهر متتالية.

ويستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث يُعد من أبرز برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأسر محدودة الدخل.

زيادة تكافل وكرامة

ويتساءل الكثير عن وجود زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة، لكن حتى الآن لم يتم تطبيق أية زيادات رسمية سوى منحة رمضان والعيد وقدرها ٤٠٠ جنيه وسيتم تمديدها حتى عيد الأضحى بعد توجيهات الرئيس السيسي.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

كيفية الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

