أصل الحكاية

بدء صرف زيادة تكافل وكرامة 400 جنيه لنحو 17 مليون مواطن

عبد الفتاح تركي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم صرف الزيادة الاستثنائية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر ، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث يأتي القرار ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وتبلغ قيمة الزيادة الاستثنائية 400 جنيه شهريًا يتم صرفها لمدة 4 أشهر متتالية ليستفيد منها نحو 17 مليون مواطن من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس اتساع نطاق برنامج تكافل وكرامة باعتباره أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تأتي الزيادة الاستثنائية الجديدة في معاشات تكافل وكرامة في إطار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأشهر الآتية حيث تحرص الحكومة على توفير الدعم المالي اللازم للأسر المستفيدة لمساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا كبيرًا من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات ويعد أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تطبقها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين المستحقين للدعم.

عدد المستفيدين من زيادة تكافل وكرامة

يستفيد من الزيادة الاستثنائية الجديدة نحو 17 مليون مواطن من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم البرنامج ودوره الكبير في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وتسهم هذه الزيادة في توفير دعم إضافي للأسر المستفيدة خلال الفترة الحالية خاصة مع تزايد احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات الخاصة بعيد الفطر حيث يمثل الدعم النقدي أحد الأدوات المهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

كما تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية بشكل مباشر من خلال تقديم مساعدات مالية تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المنافذ المتاحة لصرف معاش تكافل وكرامة لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية بسهولة ودون ازدحام حيث تشمل أماكن الصرف ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال منافذ فوري وكروت ميزة وكذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي بما يتيح خيارات متعددة تضمن سهولة وصول المواطنين إلى الدعم المالي المستحق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتيسير عملية الصرف وضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم المالية بطريقة منظمة وآمنة بما يقلل من التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة صرف معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة حيث يمكن للمستفيدين متابعة حالة البطاقة الخاصة بهم بسهولة.

ويمكن إجراء الاستعلام عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ليتمكن المواطن من معرفة تفاصيل البطاقة الخاصة به وحالة الصرف وقيمة المستحقات المالية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية.

مدة صرف زيادة تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية صرف الزيادة الاستثنائية في معاشات تكافل وكرامة تستمر حتى نهاية مارس 2026 وهو ما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار التوقيت المناسب للحصول على مستحقاتهم المالية.

وتتيح هذه المدة للمواطنين إمكانية صرف المعاش في الوقت الذي يناسبهم دون التعرض للزحام أو الضغط على منافذ الصرف المختلفة بما يضمن سير عملية الصرف بشكل سلس ومنظم.

كما تؤكد الوزارة استمرار جهودها لضمان انتظام صرف المعاشات وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بما يعزز دور البرنامج في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

