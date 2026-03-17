انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا قدره 50 جنيهًا عن سعر أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه.



أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

عيار 24: 8,390 جنيهًا للبيع – 8,330 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,290 جنيهًا للبيع – 6,250 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,895 جنيهًا للبيع – 4,860 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,340 جنيهًا للبيع – 7,290 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 58,720 جنيهًا للبيع – 58,320 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 260,915 جنيهًا للبيع – 259,135 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,012.53 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 52.05 جنيهًا، مقارنة بنحو 52.43 جنيهًا في البنوك.