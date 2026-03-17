رئيس الوزراء البولندي: لن نرسل قوات عسكرية إلى إيران

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء إن بولندا لن ترسل قوات إلى إيران لأن الصراع لا يؤثر بشكل مباشر على أمنها، مضيفاً أن الولايات المتحدة والقوى الأخرى تفهم قرار وارسو.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال توسك قبل اجتماع حكومي: "إن حكومة بولندا لا تخطط لأي حملة عسكرية إلى إيران، وهذا لا يثير أي شكوك من جانب حلفائنا".

وقال إن هذا يشمل القوات البرية والجوية والبحرية البولندية.

وقال توسك إن تأمين بحر البلطيق لا يزال عنصراً أساسياً في استراتيجية بولندا.