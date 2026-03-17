السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية لمواجهة إقبال المسافرين خلال عطلة عيد الفطر

تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك ونظراً للطلب المتزايد علي تذاكر السفر قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الاضافية الجديدة علاوة علي القطارات الحالية والمضافة مسبقا على النحو التالي:

أولا : يوم الثلاثاء الموافق 3/17/ 2026 فقط يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1954 بين االقاهرة / أسيوط ليقوم من القاهرة الساعة 15:20ويصل أسيوط الساعة 20:40 طبقا للجدول المرفق

ثانياً : يوم الأربعاء الموافق18 / 3 / 2026 فقط

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 2948 من طنطا الى القاهرة ، ليقوم من طنطا الساعة 9:30 ويصل إلى القاهرة الساعة 10:40 ، طبقاً للجدول المرفق .

- ⁠تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1920 من القاهرة الى اسوان، ليقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل إلى اسوان الساعة 10:05 ، صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

ثالثا : إعادة تشغيل القطارات التاليه طبقاً لجداولهم المعمول بها حاليا وفى الايام السالفة ويستمر تشغيلها وهى

- قطار 999 مكيف سوهاج / القاهرة يوم الأربعاء 18 / 3 / 2026 .

- ⁠قطار 993 مكيف نجع حمادي / القاهرة يوم الخميس 19 / 3 / 2026 .

- ⁠إعادة تشغيل قطار 905 مكيف القاهرة / الإسكندرية يوم الخميس 19 / 3 /2026 .