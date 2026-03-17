نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضربة موجعة قبل موقعة القاهرة.. كيف يتعامل بوميل مع غياب الجلاصي أمام الأهلي؟

الأهلي
الأهلي

تلقى الترجي التونسي صدمة قوية قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد غياب أحد أهم أعمدته الدفاعية في توقيت لا يحتمل أي خسائر إضافية.

الفريق التونسي الذي يدخل لقاء القاهرة بأفضلية الفوز ذهابًا (1-0) يجد نفسه أمام تحدٍ تكتيكي حقيقي بعدما فقد خدمات مدافعه المحوري حمزة الجلاصي الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن المواجهة المرتقبة.

غياب مؤثر يربك الحسابات

إصابة الجلاصي بتمزق في الرباط الجانبي لم تكن مجرد غياب عادي بل ضربة مباشرة لخط دفاع الترجي خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية ويمنح الفريق توازنًا واضحًا أمام الضغط الهجومي للمنافسين.

ويزداد الموقف تعقيدًا في ظل استمرار غياب القائد ياسين مرياح ما يضع المدرب باتريس بوميل أمام أزمة حقيقية في قلب الدفاع قبل مواجهة فريق بحجم الأهلي وعلى ملعبه.

بوميل يجهز البدائل

رغم الضربة بدأ بوميل في التحرك سريعًا لإعادة ترتيب أوراقه الدفاعية واضعًا أكثر من سيناريو لتعويض غياب الجلاصي:

الخيار الأول: تثبيت القنيشي بجوار توغاي

يُعد الدفع بخليل القنيشي إلى جانب محمد أمين توغاي الحل الأقرب حيث يمنح هذا الثنائي بعض التوازن مع الحفاظ على الشكل التقليدي لخط الدفاع.

الخيار الثاني: تعديل المراكز

يدرس الجهاز الفني إمكانية توظيف محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر في مركز قلب الدفاع مستفيدًا من قدراته البدنية مع إشراك محمد بن علي في مركز الظهير لتعويض هذا التغيير.

الخيار الثالث: التحول التكتيكي

لا يُستبعد أن يلجأ بوميل إلى تغيير الرسم التكتيكي سواء باللعب بثلاثي دفاعي لتأمين العمق أو الاعتماد على كثافة عددية في وسط الملعب لتخفيف الضغط على الخط الخلفي.

رهان على التنظيم والانضباط

يدرك بوميل أن مواجهة الأهلي في القاهرة تختلف تمامًا عن مباراة الذهاب خاصة مع الضغط الجماهيري المتوقع وهو ما يجعله يميل إلى حلول تعتمد على الانضباط الدفاعي واللعب الجماعي بدلًا من الاعتماد على الأفراد.

كما أن أفضلية الهدف تمنحه فرصة اللعب بحذر مع التركيز على إغلاق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة.

اختبار حقيقي قبل الحسم

غياب الجلاصي يضع الترجي أمام اختبار صعب لكنه في الوقت ذاته يكشف قدرة الجهاز الفني على إدارة الأزمات في اللحظات الحاسمة.

ومع اقتراب صافرة البداية ستكون أعين الجماهير موجهة نحو اختيارات بوميل التي قد تحدد بشكل كبير مصير الفريق في البطولة.

فهل ينجح الترجي في تجاوز الضربة والمحافظة على تفوقه؟ أم يستغل الأهلي هذا الخلل الدفاعي لقلب الطاولة؟

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

شركات السياحة: زيادة 10% على النقل السياحي تطبق أول إبريل

رئيس مصر للطيران يكرم طاقم الضيافة

رئيس مصر للطيران يكرم طاقم ضيافة رحلة للتعامل المهني مع مسافر .. صور

القس أندريه زكي والرئيس السيسي

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

