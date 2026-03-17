ضربة موجعة قبل موقعة القاهرة.. كيف يتعامل بوميل مع غياب الجلاصي أمام الأهلي؟

تلقى الترجي التونسي صدمة قوية قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد غياب أحد أهم أعمدته الدفاعية في توقيت لا يحتمل أي خسائر إضافية.

الفريق التونسي الذي يدخل لقاء القاهرة بأفضلية الفوز ذهابًا (1-0) يجد نفسه أمام تحدٍ تكتيكي حقيقي بعدما فقد خدمات مدافعه المحوري حمزة الجلاصي الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن المواجهة المرتقبة.

غياب مؤثر يربك الحسابات

إصابة الجلاصي بتمزق في الرباط الجانبي لم تكن مجرد غياب عادي بل ضربة مباشرة لخط دفاع الترجي خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية ويمنح الفريق توازنًا واضحًا أمام الضغط الهجومي للمنافسين.

ويزداد الموقف تعقيدًا في ظل استمرار غياب القائد ياسين مرياح ما يضع المدرب باتريس بوميل أمام أزمة حقيقية في قلب الدفاع قبل مواجهة فريق بحجم الأهلي وعلى ملعبه.

بوميل يجهز البدائل

رغم الضربة بدأ بوميل في التحرك سريعًا لإعادة ترتيب أوراقه الدفاعية واضعًا أكثر من سيناريو لتعويض غياب الجلاصي:

الخيار الأول: تثبيت القنيشي بجوار توغاي

يُعد الدفع بخليل القنيشي إلى جانب محمد أمين توغاي الحل الأقرب حيث يمنح هذا الثنائي بعض التوازن مع الحفاظ على الشكل التقليدي لخط الدفاع.

الخيار الثاني: تعديل المراكز

يدرس الجهاز الفني إمكانية توظيف محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر في مركز قلب الدفاع مستفيدًا من قدراته البدنية مع إشراك محمد بن علي في مركز الظهير لتعويض هذا التغيير.

الخيار الثالث: التحول التكتيكي

لا يُستبعد أن يلجأ بوميل إلى تغيير الرسم التكتيكي سواء باللعب بثلاثي دفاعي لتأمين العمق أو الاعتماد على كثافة عددية في وسط الملعب لتخفيف الضغط على الخط الخلفي.

رهان على التنظيم والانضباط

يدرك بوميل أن مواجهة الأهلي في القاهرة تختلف تمامًا عن مباراة الذهاب خاصة مع الضغط الجماهيري المتوقع وهو ما يجعله يميل إلى حلول تعتمد على الانضباط الدفاعي واللعب الجماعي بدلًا من الاعتماد على الأفراد.

كما أن أفضلية الهدف تمنحه فرصة اللعب بحذر مع التركيز على إغلاق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة.

اختبار حقيقي قبل الحسم

غياب الجلاصي يضع الترجي أمام اختبار صعب لكنه في الوقت ذاته يكشف قدرة الجهاز الفني على إدارة الأزمات في اللحظات الحاسمة.

ومع اقتراب صافرة البداية ستكون أعين الجماهير موجهة نحو اختيارات بوميل التي قد تحدد بشكل كبير مصير الفريق في البطولة.

فهل ينجح الترجي في تجاوز الضربة والمحافظة على تفوقه؟ أم يستغل الأهلي هذا الخلل الدفاعي لقلب الطاولة؟