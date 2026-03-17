صدمة.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الترجي التونسي

يواجه ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي شبح الإيقاف قبل مباراة الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وكتب أحمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الترجي قرر تقديم شكوى ضد ياسر إبراهيم بتهديد جماهير الترجي".

وحسب ما ذكرته، عدة تقارير صحفية تونسية، خلال خروج ياسر إبراهيم من ملعب المباراة متوجهًا إلى غرف خلع الملابس أشار إلى جماهير الترجي بحركة اعتبرها البعض استفزازية.

وفي حال تقدم النادي التونسي بشكوى ضد ياسر إبراهيم وتم إثبات الواقعة ضد اللاعب فإنه قد يواجه عقوبة الإيقاف قبل المباراة المرتقبة في الإياب.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجى التونسى في التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى لقاء يقام بدون حضور جماهيري بسبب قرار الاتحاد الإفريقى "كاف" بعقاب جمهور الأهلي بالإيقاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بفارق هدفين لحسم بطاقة التأهل ومواصلة مشوار البطولة والمنافسة على اللقب، بعد الخسارة في مباراة الذهاب 0/1.